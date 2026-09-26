Türkiye’de otel fiyatları yüzde 30 arttı! Dünyaca ünlü zincir yeni yatırım için fırsat kolluyor

Türkiye turizminde artan maliyetler konaklama fiyatlarına yansırken, yabancı yatırımcıların ilgisi sürüyor. The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan Crook, Bloomberg HT’de hem sektördeki fiyat hareketlerini hem de grubun Türkiye’ye yönelik yeni yatırım planlarını anlattı.

Konaklama fiyatları en az yüzde 30 yükseldi

Crook, Türkiye’de turizm sektörünün son yıllarda hızlı biçimde toparlandığını ancak fiyatlar üzerindeki baskının arttığını söyledi.

Konaklama fiyatlarında en az yüzde 30 artış yaşandığını belirten Crook, doğru fiyatlandırmanın giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.

Otel fiyatlarının yalnızca maliyetlerle değil, bulunduğu destinasyon, sezon, talep ve rakiplerin fiyatlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eylül ayının oldukça yoğun geçtiğini, ocak ayında ise talebin daha dengeli seyrettiğini söyleyen Crook, fiyatlamada birçok farklı unsurun birlikte ele alındığını kaydetti.

“Türkiye’de yatırım yapılacak birçok yer var”

The Peninsula’nın Türkiye’ye uzun vadeli baktığını söyleyen Crook, yeni yatırımlar için de kapıyı açık bıraktı.

İstanbul’daki yatırımlarını güçlü bir ortakla yüzde 50-50 ortaklık modeliyle gerçekleştirdiklerini belirten Crook, Türkiye’de özellikle tatil otelciliğinde önemli fırsatlar gördüklerini söyledi.

Crook, “Türkiye’de yatırım yapacak birçok yer var ve doğru ortakla doğru lokasyonda buluşabilirsek şüphesiz daha fazlası da yapılabilir yatırım açısından. Biz de yatırım için farklı fırsatlara bakıyoruz, takip ediyoruz, özellikle resort otelciliği açısından potansiyel var” dedi.

Turizmde yıl sonu beklentisi pozitif

Yılın ilk iki çeyreğinde jeopolitik gelişmelerin turizmi etkilediğini belirten Crook, ardından hızlı bir toparlanma yaşandığını söyledi.

Otelin doluluk oranlarının geçen yılla benzer seviyelerde seyrettiğini, buna karşılık toplam gelirlerde artış görüldüğünü ifade etti.

ABD pazarında bir süre yaşanan durgunluğun ardından toparlanma başladığını söyleyen Crook, Körfez ülkelerinde de benzer bir eğilim izlendiğini aktardı.

Asya pazarında ise yüzde 10 büyüme kaydedildi. Çin’den gelen turist sayısındaki artışın da devam ettiği belirtildi.

Dünyanın en iyi 50 oteli arasına girdi

The Peninsula İstanbul’un dünyanın en iyi 50 oteli sıralamasında 31’inci sırada yer aldığını hatırlatan Crook, bunun kendileri açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi. Grubun Hong Kong ve Şanghay’daki otellerinin de aynı listede bulunduğunu belirtti.

Yapay zeka lüks otelciliğe de girdi

Crook’un dikkat çektiği bir başka başlık ise yapay zeka oldu. Ailece yapılan seyahatlerin son yıllarda arttığını belirten Crook, misafirlere kültür, sanat, gastronomi ve tarih alanlarında daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için teknolojiden yararlandıklarını söyledi.

ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının konaklama sürecini kolaylaştırabileceğini ifade eden Crook, özellikle kişiye özel konsiyerj hizmetlerinde yapay zekanın lüks otelcilik için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.