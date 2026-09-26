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Gündem Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan çok net cevap
Gündem

Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan çok net cevap

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Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan çok net cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı?" sorusuna çok net ifadelerle cevap verdi.

Muharrem Coşkun’un sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Kırmızı Masa programı birbirinde önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Konuklarıyla gündemi belirleyen Kırmızı Masa'nın bu akşamki misafiri Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu.

Arıkan gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Saadet Partisi lideri Arıkan "Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı?" sorusuna çok net ifadelerle cevap verdi.

 

"SAKIN HA SAKIN HATA OLUR"

Sakın ha sakın oraya asker göndermek Suudi Arabistan ile birlikte Husilere karşı savaşa girmek hata olur.

Baktığınızda savaşı başlatanın Suudi Arabistan'ın olduğu görülüyor.

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