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Dünya Soykırımcılara tepki dinmiyor! İsrail uçağına izin vermediler
Dünya

Soykırımcılara tepki dinmiyor! İsrail uçağına izin vermediler

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Soykırımcılara tepki dinmiyor! İsrail uçağına izin vermediler

İsrailli turizm şirketi Spirit World Productions, Mauritius makamlarının inişe izin vermediği gerekçesiyle Tel Aviv çıkışlı uçuşu iptal ettiğini açıkladı. Şirket, kararın siyasi nedenlere dayandığı görüşünde.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Spirit World Productions şirketi, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan Mauritus'a gitmesi planlanan uçağın engellendiği belirtildi.

İsrail'den Mauritus'a uçuşun "siyasi sebeplerle" engellendiği öne sürülen haberde, "yerel makamların inişe izin vermediği" kaydedildi.

Spirit World Productions Üst Yöneticisi (CEO) Tali Yativ, "Uçuşun planlandığı gibi gerçekleşmesi için son ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptık." açıklamasında bulundu.

Yativ, taraflarla irtibat halinde olduklarına dikkati çekerek, Mauritus'a yönelik uçuşların gerçekleştirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Mauritus, Gazze'deki soykırımın faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulundaki konuşması sırasında salonu terk ederek protestoya katılan ülkeler arasında yer alıyor.

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