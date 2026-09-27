Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini: Teknofest Şanlıurfa'da ASELSAN coşkusu!

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çocukların bilim ve mühendislikle erken yaşta kurduğu bağın Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akyol, "Ürünlerimizle ilk kez karşılaşan bir çocuğun gözündeki merak, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz bir sistemi ilgiyle inceleyen, nasıl çalıştığını soran her çocukta yarının mühendisini, araştırmacısını ve öncüsünü görüyoruz. Tekno Macera ile çocuklarımızın merak duygusunu beslemek, onlara soru sorma ve keşfetme cesareti kazandırmak istiyoruz. Çünkü büyük atılımların ilk adımı, çoğu zaman küçük yaşta sorulan basit bir ‘neden’ ya da ‘nasıl’ sorusuyla başlıyor" dedi. Çocuklukta merakla başlayan keşif yolculuğu, TEKNOFEST yarışmalarında gençlerin projeleriyle üretime dönüşecek. Genç yarışmacılar, fikirlerini somut çalışmalara dönüştürürken gerçek problemlere yanıt arayacak ve mühendislik süreçlerini uçtan uca tecrübe etme fırsatı yakalayacak. ASELSAN, destek verdiği yarışmalarla gençlerin yetkinliklerini geliştirmelerine imkan sağlayacak.