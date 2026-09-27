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Teknoloji-Bilişim
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Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini: Teknofest Şanlıurfa'da ASELSAN coşkusu!

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Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini: Teknofest Şanlıurfa'da ASELSAN coşkusu!

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ASELSAN, TEKNOFEST Şanlıurfa’da ileri teknoloji ürün ve çözümlerini gençler ve meraklılarla buluşturacak.

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Foto - Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini: Teknofest Şanlıurfa'da ASELSAN coşkusu!

TEKNOFEST’in önemli paydaşları arasında yer alan ASELSAN, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da gençler ve teknoloji meraklılarıyla buluşacak. Etkinlik boyunca ileri teknoloji çözümlerini sergileyecek olan ASELSAN, çocuklar ve gençler için hazırlanan deneyim bölümleriyle ziyaretçilere keyifli bir keşif yolculuğu sunacak.

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Foto - Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini: Teknofest Şanlıurfa'da ASELSAN coşkusu!

Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini ASELSAN, gökyüzünden kara platformlarına, denizlerin derinliklerinden hassas güdüm sistemlerine uzanan geniş ürün ailesini ziyaretçileriyle buluşturacak. Stantta TULGAR, ASELFLIR 600, LGK, HGK, TOLUN, KILIÇ ve DERİNGÖZ sistemleri yer alacak. ÇELİKKUBBE Dijital Alanı, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisini yakından tanıma imkânı sağlayacak. Açık sergi bölümünde HİSAR, GÖKBERK, GÜRZ, KORKUT, YENER, EJDERHA ve GÖKALP sistemleri ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Böylece farklı tehditlere karşı geliştirilen milli savunma kabiliyetleri bir arada incelenebilecek.

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Foto - Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini: Teknofest Şanlıurfa'da ASELSAN coşkusu!

Merakla başlıyor, üretime dönüşüyor ASELSAN’ın çocuklarda bilim ve keşif merakını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Tekno Macera, 500 metrekarelik bölümüyle etkinliğin dikkat çeken durakları arasında yer alacak. Göbeklitepe temalı bölümde çocuklar, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle doğrudan etkileşim kurarak öğrenecek ve keşfedecek.

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Foto - Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini: Teknofest Şanlıurfa'da ASELSAN coşkusu!

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çocukların bilim ve mühendislikle erken yaşta kurduğu bağın Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akyol, "Ürünlerimizle ilk kez karşılaşan bir çocuğun gözündeki merak, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz bir sistemi ilgiyle inceleyen, nasıl çalıştığını soran her çocukta yarının mühendisini, araştırmacısını ve öncüsünü görüyoruz. Tekno Macera ile çocuklarımızın merak duygusunu beslemek, onlara soru sorma ve keşfetme cesareti kazandırmak istiyoruz. Çünkü büyük atılımların ilk adımı, çoğu zaman küçük yaşta sorulan basit bir ‘neden’ ya da ‘nasıl’ sorusuyla başlıyor" dedi. Çocuklukta merakla başlayan keşif yolculuğu, TEKNOFEST yarışmalarında gençlerin projeleriyle üretime dönüşecek. Genç yarışmacılar, fikirlerini somut çalışmalara dönüştürürken gerçek problemlere yanıt arayacak ve mühendislik süreçlerini uçtan uca tecrübe etme fırsatı yakalayacak. ASELSAN, destek verdiği yarışmalarla gençlerin yetkinliklerini geliştirmelerine imkan sağlayacak.

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