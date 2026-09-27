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Gündem Bakan Kurum'dan dikkat çeken mesaj: Sıfır Atık'tan COP31'e
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Bakan Kurum'dan dikkat çeken mesaj: Sıfır Atık'tan COP31'e

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Bakan Kurum'dan dikkat çeken mesaj: Sıfır Atık'tan COP31'e

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin COP31 Başkanlığına dikkat çekti. Kurum, “Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için 0’dan COP31’e” mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için 0’dan COP31’e" dedi.

Bakan Kurum, Sıfır Atık’ın 9. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum mesajında, "9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor. 27 Eylül 2017’de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, ‘atma, dönüştür’ çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınıyor. Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için 0’dan COP31’e" ifadelerini kullandı.

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