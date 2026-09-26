  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü! YRP’li Doğan Bekin AK Parti’ye mi katılıyor? BM Genel Kurulunda alçak görüntü! Katil zırvaladı itleri fişledi Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı ve alım-satım kayıtları istendi Ahmet Can’dan Tera Yatırım çıkışı: “Neden geç kalındı?” Mansur Yavaş şimdi de 5 taşınmazı satışa çıkardı! 7 yıldaki 42 milyarlık satışa rağmen ortada hizmet yok! Memleketi soyanlar ahlak dersi vermeye kalktı! Asrın yüzsüzleri Mahmut Övür’den fon skandalına dikkat çeken sorular: Borsanın “dokunulmazları”na kim yol verdi? Pezeşkiyan’dan kan tacirlerine tepki! ABD ve İsrail masumları ‘terörist’ diye yaftalıyor! Kanada’da İslamofobi tırmanıyor: Müslüman okullarına ‘katledeceğiz’ mesajı
Gündem AK Parti - MHP mi? Yeniden Refah Partisi - DEVA Partisi mi? Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan ittifak mesajı
Gündem

AK Parti - MHP mi? Yeniden Refah Partisi - DEVA Partisi mi? Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan ittifak mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AK Parti - MHP mi? Yeniden Refah Partisi - DEVA Partisi mi? Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan ittifak mesajı

Muharrem Coşkun’un sunumuyla Akit TV'de ekranlara gelen Kırmızı Masa'nın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ittifak konusunda açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,  Akit TV'de ekranlara gelen Kırmızı Masa programında Muharrem Coşkun'un sorularını cevapladı.

Arıkan ittifak konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mahmut Arıkan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi ittifak kuracak mı?

Henüz somut bir adım yok. Mutfak çalışıyor.

 

"Cumhur İttifakı'na kapımız açık" gibi bir ifadeniz oldu, Ne dersiniz?

ABB Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı ile görüştü diye kıyamet koptu.

Herkes herkesle görüşebilir. Ben her parti ile oturur konuşabilirim.

Cumhur İttifakı'na katılmayız, onları davet ediyoruz. İkisi çok farklı.

Her parti ile bir araya geliriz. Biz 1974'te asla bir araya gelmeyeceğimiz CHP ile bir araya gelerek Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştirdik.

Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?
Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?

Gündem

Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?

Ali Karahasanoğlu’ndan Milli Gazete ve Saadet Partisi’ne LGBT operasyonu tepkisi: "AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz. Diyemiyorsunuz?
Ali Karahasanoğlu’ndan Milli Gazete ve Saadet Partisi’ne LGBT operasyonu tepkisi: “AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz. Diyemiyorsunuz?

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Milli Gazete ve Saadet Partisi’ne LGBT operasyonu tepkisi: “AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz. Diyemiyorsunuz?

Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi!
Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi!

Siyaset

Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi!

Kırmızı Masa’nın konuğu Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan! Akit TV'de açıklamalarda bulunuyor
Kırmızı Masa’nın konuğu Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan! Akit TV'de açıklamalarda bulunuyor

Gündem

Kırmızı Masa’nın konuğu Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan! Akit TV'de açıklamalarda bulunuyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23