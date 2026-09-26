AK Parti - MHP mi? Yeniden Refah Partisi - DEVA Partisi mi? Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan ittifak mesajı
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Muharrem Coşkun’un sunumuyla Akit TV'de ekranlara gelen Kırmızı Masa'nın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ittifak konusunda açıklama yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Akit TV'de ekranlara gelen Kırmızı Masa programında Muharrem Coşkun'un sorularını cevapladı.
Arıkan ittifak konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Mahmut Arıkan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi ittifak kuracak mı?
Henüz somut bir adım yok. Mutfak çalışıyor.
"Cumhur İttifakı'na kapımız açık" gibi bir ifadeniz oldu, Ne dersiniz?
ABB Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı ile görüştü diye kıyamet koptu.
Herkes herkesle görüşebilir. Ben her parti ile oturur konuşabilirim.
Cumhur İttifakı'na katılmayız, onları davet ediyoruz. İkisi çok farklı.
Her parti ile bir araya geliriz. Biz 1974'te asla bir araya gelmeyeceğimiz CHP ile bir araya gelerek Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştirdik.
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