Sivas’ta karpuz ikram edilen tilki eşini de alıp misafirliğe geldi

Arpaözü köyünde aç kaldığı düşünülen bir tilki, köyün yerleşim yerinde müstakil bir evin bahçesine girerek yemek aradı. Tilkiyi gören ev sahibi konuğunu eli boş çevirmeyerek karpuz ikram etti ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karpuz ikram edilen tilki karnını doyurduktan sonra bahçeden ayrıldı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı bahçeye tekrar gelen tilki eşini de yanında getirerek bahçede yemek aramaya devam etti.

EVLERİNE YEMEK GÖTÜRDÜ

Havanın yağışlı olduğu anda konuklarına yemek ikram edemeyen ev sahibi Gönül Boztaş, ertesi gün tilkilerin yuvasını bularak tilki ailesine yemek götürmeye başladı.

Yağmurlu havada yemek ikram edemeyince tilki ailesinin yuvasına yemek bırakan Gönül Boztaş, şunları anlattı: "Bir gün tilki evimize geldi. Bahçede gezerken orada bulunan karpuzu yediğini gördük. Çok şaşırdık sonra tilkinin çok aç olduğunu fark ettik."

"Birkaç gün sonra tekrar geldi ama bu kez tek başına değildi. Eşiyle beraber gelmişlerdi ama umduklarını bulamadılar. O gün hava yağmurlu olduğu için onlara yemek veremedik. Sonra ben araştırmaya başladım ve yuvalarını buldum. Tilki çiftinin iki tane de yavrusu vardı. Sonra dayanamadım ve buraya yemek getirmeye başladım."