  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soykırımcılara tepki dinmiyor! İsrail uçağına izin vermediler Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap Türkiye’de otel fiyatları yüzde 30 arttı! Dünyaca ünlü zincir yeni yatırım için fırsat kolluyor AK Parti - MHP mi? Yeniden Refah Partisi - DEVA Partisi mi? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan ittifak mesajı O Avrupa ülkesinde boş tabaklı isyan! 500 bin kişi gıda yardımına muhtaç Kırmızı Masa’nın konuğu Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan! "İslam ülkeleri birliğini kurmamız lazım" Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru
Gündem Sivas’ta karpuz ikram edilen tilki eşini de alıp misafirliğe geldi
Gündem

Sivas’ta karpuz ikram edilen tilki eşini de alıp misafirliğe geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sivas’ta karpuz ikram edilen tilki eşini de alıp misafirliğe geldi

Sivas merkeze bağlı Arpaözü köyünde kaydedilen anlar kalpleri ısıttı. Yemek aramak için köye gelen tilki, ikram edilen karpuzu beğeninde sonraki gece eşini de alıp aynı eve misafirliğe gitti.

Arpaözü köyünde aç kaldığı düşünülen bir tilki, köyün yerleşim yerinde müstakil bir evin bahçesine girerek yemek aradı. Tilkiyi gören ev sahibi konuğunu eli boş çevirmeyerek karpuz ikram etti ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karpuz ikram edilen tilki karnını doyurduktan sonra bahçeden ayrıldı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı bahçeye tekrar gelen tilki eşini de yanında getirerek bahçede yemek aramaya devam etti.

EVLERİNE YEMEK GÖTÜRDÜ

Havanın yağışlı olduğu anda konuklarına yemek ikram edemeyen ev sahibi Gönül Boztaş, ertesi gün tilkilerin yuvasını bularak tilki ailesine yemek götürmeye başladı.

Yağmurlu havada yemek ikram edemeyince tilki ailesinin yuvasına yemek bırakan Gönül Boztaş, şunları anlattı: "Bir gün tilki evimize geldi. Bahçede gezerken orada bulunan karpuzu yediğini gördük. Çok şaşırdık sonra tilkinin çok aç olduğunu fark ettik."

"Birkaç gün sonra tekrar geldi ama bu kez tek başına değildi. Eşiyle beraber gelmişlerdi ama umduklarını bulamadılar. O gün hava yağmurlu olduğu için onlara yemek veremedik. Sonra ben araştırmaya başladım ve yuvalarını buldum. Tilki çiftinin iki tane de yavrusu vardı. Sonra dayanamadım ve buraya yemek getirmeye başladım." 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Mahlukata ikram etmek sevaptır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23