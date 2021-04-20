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Yerel Trafikte bir düğüm daha çözülecek
Yerel

Trafikte bir düğüm daha çözülecek

Bursa’da ulaşım ve trafikten kaynaklı sorunları en aza indirmek amacıyla yeni yollar, yol genişletme, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler gibi her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:57:00 -
Trafikte bir düğüm daha çözülecek

 Hasan Özan  Bursa 

Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 8 ayrı noktada 52 araç ve 108 kişilik ekiple, kazı dolgu, asfalt kaplama, asfalt yama, bordür, trafik çizgi, sinyalsizasyon ve levhalama çalışmaları gerçekleştirilirken, yapılan küçük dokunuşlarla trafiğin seyrinde önemli bir rahatlama sağlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaptığımız çalışmalar ile Doğanevler ve Yıldızevler bölgesinde trafiğe nefes aldırdık” dedi.

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