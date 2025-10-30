  • İSTANBUL
Trafikte akrobatik tehlike: Motosiklet sürücüsü 60 gün men edilecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafikte akrobatik tehlike: Motosiklet sürücüsü 60 gün men edilecek

Antalya’da trafikte tehlike yaratan motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi. Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu yürürlüğe girdiğinde sürücünün 60 gün trafikten men edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandığını belirterek, "Yeni trafik kanunu teklifi, Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte motosikletin ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerine yer verdi.

YENİ TRAFİK KANUNU İLE BU SÜRÜCÜ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Motosiklet sürücüsü Ö.E'nin yakalandığı ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca sürücüye idari para cezası uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Yeni trafik kanunu teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor
Gündem

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binadan acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındak..
Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
