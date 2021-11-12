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Dünya Trafikte akıllara durgunluk veren görüntü! Biri samuray kılıcı çekti, diğeri otomatik tüfek
Dünya

Trafikte akıllara durgunluk veren görüntü! Biri samuray kılıcı çekti, diğeri otomatik tüfek

ABD'nin Portland kentinde trafikte tartışan şahıslardan biri samuray kılıcı, diğeri otomatik tüfek çıkardı. 'Pes' dedirten görüntüler, başka bir aracın sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 18:06:00 -
Trafikte akıllara durgunluk veren görüntü! Biri samuray kılıcı çekti, diğeri otomatik tüfek

Trafikteki tartışmalar sürekli görülse de, ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde kameraya takılan bir tartışma, 'yok artık' dedirtti.

Bir sürücünün kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, iki sürücü arasında yaşanan tartışma, şahıslardan birinin samuray kılıcı alıp koşarak gelmesiyle sürüyor.

Elindeki samuray kılıcını kaldırarak diğer sürücüyü tehdit eden şahıs, bir süre sonra aracına dönüyor. Tehdit edilen sürücü ise, aracının bagajından tüfek çıkarıyor.

Kaydı alan sürücü, silahı görünce kamerasını kapatıyor.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, izleyenler bu çılgınca öfkeyi anlamakta güçlük çekti.

Kaynak: star.com.tr

 

 

 

 

 

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