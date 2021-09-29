Trafik yoğunlu yüzde 72’ye ulaştı! Yollar kilitlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. Kentte etkisini gösteren yağmur da trafiğin oluşmasında etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine kadar yükseldi.
İstanbul'da mesai bitti, trafik başladı.
Öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde de etkisini sürdürünce, mesai çıkışıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu. Yağışlı havada evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kilit halindeki trafikle karşılaştı.
Trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı
Bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde ise trafik yoğun akıcı olduğu görüldü. Trafik Avrupa Yakası'nda özellikle Şişli, Halıcıoğlu, Alibeyköy, Ataköy, İkitelli, Bayrampaşa bölgelerinde etkili olurken; Anadolu Yakası'nda ise Kavacık, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe bölgelerinde yoğunlaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre, saat 18.40 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak kaydedildi.