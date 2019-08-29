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Trafik tartışmasında hamile kadın silahla yaralandı

Trafikte tartıştıkları kişilerce elinden silahla yaralanan hamile kadın ve sopayla darbedilen eşi hastaneye kaldırıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
Trafik tartışmasında hamile kadın silahla yaralandı

Karaman'da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada hamile bir kadının silahla yaralandı, eşi de darbedildi.

Otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden A.K'nin (33) aracı Çoğlu köyü civarında arıza yaptı. A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. (19) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi 16 yaşındaki M.Ş, A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği iddia edildi. 

Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası T.Ş. ve M.Ş, olayda kullanılan tabanca ve sopayı jandarma ekiplerine teslim etti.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
  1. Karaman Devlet Hastanesi
  2. Karaman
  3. Osmaniye köyü Ayrancı ilçesi
  4. tabanca
  5. sopa
  6. jandarma ekipleri
  7. Çoğlu köyü

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