Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni döneme geçildi. Artık hasar maaliyet endeksi uygulanacak. Trafik sigortalarında poliçeler hasar maliyet endeksine göre azami %3 artışla kesilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, değişen ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak sigortalının hasar prim dengesinde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla söz konusu uygulamaya geçti.

Sigorta Uzmanı Turusan Bağcı detayları şu ifadelerle aktardı;

“1 Mayıs itibariyle yeni uygulama devreye girdi. TÜİK’in açıkladığı verilere dayanarak dört önemli konuya bakacağız. Bunun bir tanesi araç fiyatları bu ay ne kadar artmış, ikincisi hasar onarım maliyetleri yedek parça fiyatları ve asgari ücret belki enflasyon hesabı da işin içine girecek, dördünün beşinin ortalamasıyla bir endeksi ortaya çıkıyor, trafik sigortası maliyeti endeks dediğimiz endeks”

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

“Bundan sonra her ay, bir sonraki ayın yüzdesi açıklanacak. Endeks bir önceki aydaki fiyata göre, prim artışı bu oranda olacak”

ARACI OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

“Genelde şuna karıştırıyorlar hep trafik poliçe benim vardı hani az artı iptal edip yeniden yaptırayım. Hayır mevcut poliçeler devam ediyor. Vade geldiği ayda, geçen yıl yaptırmıştınız. Bir yıl geçti, nisan ayında açıklanan taban fiyatı neyse artı %3 sizin indirimleriniz varsa, bu indirimler uygulandıktan sonra trafik poliçesi birimiz otomatik belirlenecek”

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