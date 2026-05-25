O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan tahliye krizi yeni bir görüntüyle yeniden alevlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine iletilen resmi tebligatı okumadan yırttığı video kamuoyunda tartışılırken, ortaya çıkan yeni fotoğraf farklı bir tabloyu gözler önüne serdi.

Söz konusu karede Özgür Özel’in, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte tebligatı detaylı şekilde incelediği görüldü. Bu görüntü, sosyal medyada hızla yayılan ve “belgeyi hiç okumadan yırttı” şeklinde yorumlanan videoların ardından dikkat çekici bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Tahliye süreci sırasında polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi’ne girerek tebligatı 12’nci katta bulunan Özgür Özel’e teslim ettiği biliniyor. İlk servis edilen görüntülerde Özel’in belgeyi eline aldıktan sonra “Bunun için yıktılar Baba Ocağı’nı” ifadelerini kullandığı ve ardından tebligatı yırttığı görülmüştü.

Ancak Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan yeni kare, olayın kurgudan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

Öte yandan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’yla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte parti genel merkezinde tahliye süreci başlatıldı.

Tahliye sırasında yaşanan olaylar nedeniyle binada camların kırıldığı, koltuklar ve çeşitli eşyaların zarar gördüğü öğrenildi. Olayların ardından genel merkez binasında kapsamlı temizlik ve onarım çalışmaları başlatılırken, çalışmaların bayramın ikinci gününe kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.