Oğlunun "satılık" fotoğrafını gördü: Filistinli anne 1,5 yıldır evladını arıyor
AA Giriş Tarihi:

Oğlunun “satılık” fotoğrafını gördü: Filistinli anne 1,5 yıldır evladını arıyor

Gazze’de 1,5 yıldır kayıp olan oğlunun, İsrail’de “satılık Filistinli” etiketiyle yayımlanan fotoğraflarını gören Filistinli anne Zehra Şurrab, oğlunun akıbetini öğrenmek için mücadele ediyor. İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırımda; her evde ölen, yaralanan, enkaz altında kalan ya da zorla alıkonan ve hapse atılanlar oldu. Gazze'de 70 bini aşkın kişi saldırılarda öldü, binlercesi de enkaz altında kaldı veya "kayıp" listesine girdi. Yüzlercesi de alıkondu ve "tüm hakları ellerinden alınmış" kişiler olarak İsrail hapishanelerine atıldı. Bu, hukuk dışı bir uygulama olmasının yanı sıra bu kişilerin yakınlarını "her gün bin defa öldüren" bir işkenceye ve haber alınamadığı sürece "kanayacak bir yaraya" dönüştü.

#1
Foto - Oğlunun "satılık" fotoğrafını gördü: Filistinli anne 1,5 yıldır evladını arıyor

KAYBIN ARDINDAN GELEN "ŞOK": Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'a göç eden Şurrab ailesinin oğulları Muhammed, 8 Ağustos 2024'ten bu yana kayıp. Filistinli anne Zehra Şurrab, 1,5 yıldır haber alınamayan oğlu Muhammed Rabi Said Şurrab'ın (40), İsrail'de çekilen ve üzerinde İbranice "satılık Filistinli" ibaresinin yazılı olduğu fotoğrafını görünce umut, hüzün ve öfkeyle karışık bir şok yaşadı. İnternete düşen fotoğrafta Muhammed'in üzerinde beyaz giysiler olduğu, elleri, ayakları ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyor. Fotoğrafın üzerinde ise "satılık Filistinli" ibaresi yer alıyor. Fotoğrafı görünce simasından oğlunu teşhis eden anne Zehra, uluslararası kurumlara evladının bulunması ve akıbetini öğrenebilmek için çağrıda bulunuyor.

#2
Foto - Oğlunun "satılık" fotoğrafını gördü: Filistinli anne 1,5 yıldır evladını arıyor

KAYBOLAN OĞLUNUN "SATILIK" OLDUĞUNU ÖĞRENDİ: Anne Şurrab'ın anlattığı hikayeye göre, oğlu Muhammed bir gün dışarı çıktı ve bir daha dönmedi. Onu gören kişiler aileyi arayıp, Muhammed'i Han Yunus'taki Aksa Üniversitesi'ne bırakacaklarını söylediler. Ama Muhammed geri gelmedi. Kardeşleri onu birkaç gün arayıp bulamayınca "kayıp ilanı" bastırıp her yere dağıttı. Muhammed'i bulmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gibi kurumlara başvuran aile bir sonuç alamadı. Anne Şurrab, 3 ay önce internette "satılık Filistinli" yazısıyla bir fotoğraf gördüklerini, yüzünden, alnından, başından, çenesinden, dudaklarından ve ayaklarından fotoğraftaki kişinin oğlu olduğunu anladığını söyledi.

#3
Foto - Oğlunun "satılık" fotoğrafını gördü: Filistinli anne 1,5 yıldır evladını arıyor

FİLİSTİN İNSANININ HAYATI BU KADAR UCUZ MU: Yaşadığı şok ve duyduğu öfkeyle konuşan anne, şunları kaydetti: "Filistin insanının hayatı bu kadar ucuz mu? Geçen yıl ramazan ve bayramı hüzünle geçirdik. Bu yıl da ramazanı onsuz ve üzgün geçiriyoruz. Hangi dinde böyle bir şey var. Benim oğlum hasta, özel ihtiyaç sahibi bir insan. Tüm kuruluşlara, derneklere, merhamet ve vicdan sahiplerine sesleniyorum. Oğlumu bulsunlar ve içime su serpsinler. Ölü mü, diri mi, nerede, hangi hapishanede? Bir yıl 7 aydır ondan haber alamıyoruz. Barış (ateşkes) oldu ama oğlum yok. Ben oğlumu istiyorum."

#4
Foto - Oğlunun "satılık" fotoğrafını gördü: Filistinli anne 1,5 yıldır evladını arıyor

OĞLUNDAN AYRI İKİNCİ RAMAZANI YAŞIYOR: "Sarı Hat" yakınında İsrail saldırılarının devam ettiği bir yerde yaşadıklarını ifade eden anne, buna bir de oğlu Muhammed'in kaybına duydukları hüznün eklendiğini vurguladı. Oğlu Muhammed'in fotoğraflarını gösteren anne, "Bu akıl hastası bir çocuk. Kime ne yapmış ki? Bu yıl ramazan ve bayramı onunla karşılamayı istiyorduk. Kırık kalbimizi biraz olsun onarmak ve mutlu olmak istiyorduk. Geçen yıl ne ramazan ne de bayram mutluluğunu yaşayabildik. Bu yıl oğlumdan ayrı ikinci ramazanı geçiriyorum." diyerek duyduğu özlemi ifade etti.

