Oğlunun “satılık” fotoğrafını gördü: Filistinli anne 1,5 yıldır evladını arıyor
Gazze’de 1,5 yıldır kayıp olan oğlunun, İsrail’de “satılık Filistinli” etiketiyle yayımlanan fotoğraflarını gören Filistinli anne Zehra Şurrab, oğlunun akıbetini öğrenmek için mücadele ediyor. İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırımda; her evde ölen, yaralanan, enkaz altında kalan ya da zorla alıkonan ve hapse atılanlar oldu. Gazze'de 70 bini aşkın kişi saldırılarda öldü, binlercesi de enkaz altında kaldı veya "kayıp" listesine girdi. Yüzlercesi de alıkondu ve "tüm hakları ellerinden alınmış" kişiler olarak İsrail hapishanelerine atıldı. Bu, hukuk dışı bir uygulama olmasının yanı sıra bu kişilerin yakınlarını "her gün bin defa öldüren" bir işkenceye ve haber alınamadığı sürece "kanayacak bir yaraya" dönüştü.