Oğlunun “satılık” fotoğrafını gördü: Filistinli anne 1,5 yıldır evladını arıyor

FİLİSTİN İNSANININ HAYATI BU KADAR UCUZ MU: Yaşadığı şok ve duyduğu öfkeyle konuşan anne, şunları kaydetti: "Filistin insanının hayatı bu kadar ucuz mu? Geçen yıl ramazan ve bayramı hüzünle geçirdik. Bu yıl da ramazanı onsuz ve üzgün geçiriyoruz. Hangi dinde böyle bir şey var. Benim oğlum hasta, özel ihtiyaç sahibi bir insan. Tüm kuruluşlara, derneklere, merhamet ve vicdan sahiplerine sesleniyorum. Oğlumu bulsunlar ve içime su serpsinler. Ölü mü, diri mi, nerede, hangi hapishanede? Bir yıl 7 aydır ondan haber alamıyoruz. Barış (ateşkes) oldu ama oğlum yok. Ben oğlumu istiyorum."