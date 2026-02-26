Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

Ömrünü "Büyük Türkiye" idealine vakfeden, mazlumların umudu ve sessiz yığınların sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni bir yaşa adım atıyor. Devletin zirvesi, bu anlamlı günde tek yürek olarak Erdoğan’ın liderliğinde kenetlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e kadar tüm isimler; Erdoğan’ın cesaretini, eser siyasetini ve halka hizmet aşkını dile getiren mesajlar paylaştı.

Kabine üyeleri ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Bakanlar ve parti sözcüsü, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ve milletine adadığı ömre vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında Erdoğan'ı "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı" olarak nitelendirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aşkınan koşan yorulmaz" başlığıyla yayımladığı mesajında, Erdoğan'ın eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri gerçeğe dönüştürdüğünü belirtti. Memişoğlu, "Ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ömrünü güçlü Türkiye idealine vakfettiğini ve gençlerin hayallerine her daim sahip çıktığını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin." ifadesine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve güçlü liderliğiyle ülkeye çağ atlattığını belirterek, "Zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

“NİCE YILLARA REİS” KLİBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibi paylaşarak kutlama mesajlarını iletti.

Bakan Göktaş, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullanırken; Bakan Bayraktar, Erdoğan'ın tam bağımsızlık idealine liderlik etmesine vurgu yaptı.

Bakan Kacır mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var." değerlendirmesinde bulunurken; Ticaret Bakanı Bolat ise "Milletimizin duasını, mazlumların umudunu ve Türkiye Yüzyılı'nın iradesini omuzlarında taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza bereketli uzun ömürler diliyorum." dedi.