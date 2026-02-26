Okulda yangın tatbikatı hastanede sona erdi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde okul bahçesindeki yangın tatbikatı sırasında dumandan etkilenen 19 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bayraktepe İlkokulu'nun otopark kısmında yangın tatbikatı için ateş yaktı. Ateşin söndürülmesi sırasında rüzgarın ters esmesi sonucu 19 öğrenci, dumandan etkilendi. Okul yönetiminin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 19 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.