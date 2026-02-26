Epstein davasında skandal üstüne skandal: Ahlaksızlık dosyasında 90 kritik ifade kayıp! FBI kayıtları neden gizlendi?

  • İSTANBUL
Çocuklara yönelik kurulan iğrenç istismar ağının mimarı sapkın milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasında sular durulmuyor. ABD Adalet Bakanlığı, onlarca FBI kaydının ve tanık ifadesinin arşivden saklandığı iddiaları üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Aralarında dünya liderlerinin de olduğu isimleri korumak için belgelerin uygunsuz şekilde gizlendiği şüphesi, bu ahlaksız silsilenin üzerindeki sis perdesini derinleştiriyor.

Küresel ölçekte kurduğu çocuk istismarı ve fuhuş ağıyla dünyayı sarsan sapkın Jeffrey Epstein davasında, kirli pazarlıkların ve belgelerin karartıldığına dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıktı. ABD Adalet Bakanlığı, Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell davasına ilişkin onlarca kritik belgenin ve FBI mülakatının kayıp olduğu haberleri üzerine harekete geçti.

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin bazı belgelerin gizlendiği iddiaları sonrası inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, uygunsuz şekilde saklanan belgeler tespit edilmesi halinde yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturma suçlamasıyka yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin uygunsuz şekilde gizlenip gizlenmediğini incelediğini bildirdi.​​​​​​​

Bakanlık Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda eksik olduğuna yönelik haberlerin ardından, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, son zamanlarda birçok kişi ve haber kuruluşunun, Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in davasına ilişkin kayıp olduğu iddia edilen belgelere işaret ettiği belirtildi.

Kamuoyu tarafından bahsedilen tüm belgelerde olduğu gibi, bakanlığın bu kategorideki dosyaları da incelediğine dikkat çekilen açıklamada, herhangi bir belgenin uygunsuz şekilde gizlendiğinin tespit edilmesi ve bunların yayımlanmasının yasalara uygun olması halinde kamuoyuna paylaşılacağı kaydedildi.

CNN ARAŞTIRMASI: ONLARCA FBI KAYDI EKSİK

CNN'in haberinde, Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatının yer aldığı, bu kayıtların 90'dan fazlasının bakanlığın internet sitesinde yayımlanan arşivde bulunmadığının tespit edildiği aktarılmıştı.

Haberde, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan, bir Adalet Bakanlığı sözcüsü, Epstein dosyalarındaki bazı belgelerin silindiği iddialarını reddederek, "Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayımlandı." ifadesini kullanmıştı.

JEFFREY EPSTEİN NEDİR?

Çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

