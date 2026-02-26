  • İSTANBUL
Doğu Anadolu’da üretim atağı! 8,5 milyon liralık devlet desteğiyle üretime başladılar
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzincan’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 8,5 milyon liralık hibe alan girişimci, yıllık 600 ton kapasiteli et işleme tesisini faaliyete geçirdi...

Erzincan’da devlet desteğiyle hayata geçirilen yatırım, bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırmaya hazırlanıyor.

Erzincanlı girişimci Murat Yapıcı, Organize Sanayi Bölgesi’nde et işleme tesisi kurdu. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16’ıncı etap kapsamında 8,5 milyon TL hibe desteği sağlanan tesis, yılda yaklaşık 600 ton et işleme kapasitesine sahip. Şimdilik 6 kişinin çalıştığı Erzincan’da tarıma önemli katkı sağlayacak olan tesis, tam kapasite faaliyete geçtiğinde 35 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Erzincan’a kurdukları et işleme tesisinde çok kaliteli kavurma, pastırma, sucuk yapıp Türkiye’nin dört bir yanına pazarlayacaklarını belirten Murat Yapıcı, “Erzincan Doğu Anadolu’nun çok güzel bir şehri. İklimi, rakımı itibarıyla, burada yetişen hayvanların etleri çok daha kaliteli, çok daha leziz. Biz bunu ön plana çıkarmak için canla başla mücadele ettik. Amaç, sofralara kaliteli iyi bir Erzincan ürününü koymak. Mevcut yerimizde şimdilik 6 personelimiz var. Tam kapasite çalışmaya başladığımızda 30-35’i bulacağını düşünüyorum. Çiftçisi, köylüsü insanlara istihdam yaratmak için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yatırım büyümeye çok elverişli bir pozisyonu var. Yatırım için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan destek aldık. Beni destekledikleri ve bana inandıkları için devletime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 dönüm üzerine kurdukları projenin tamamının, A ve B bloktan oluştuğunu anlatan Yapıcı, A blokun bittiğini, Bakanlıktan yeni destek sağlamaları halinde B bloku da tamamlayıp yatırımı büyüteceklerini söyledi. Yapıcı, “Biz devletimize ve Bakanlığımıza güveniyoruz. Şunu da belirtmek isterim, insanlar üretsin. Gerçekten üretsin. İnsanlar üretmek istedikten sonra devlet her konuda yanında oluyor. Yeter ki siz üretin, yeter ki Ar-Ge yapın, yeter ki proje yapın. Sizi destekleyeceklerine her konuda inanıyorum” dedi.

Kurdukları tesis hakkında bilgi veren işletme müdürü Alparslan Ercan, 750 metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesiste sucuk, pastırma, kavurma üretimi yapıldığını söyledi.

