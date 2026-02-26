Akit bu milletin vicdanı oldu

HABER MERKEZİ

İnananların gür sesi Akit, yine milletin vicdanı oldu. Halkın duygularına tercümanlık eden gazetemiz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayınlanan ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ genelgesinin ardından “Laiklik elden gidiyor” yaygarası koparan azgın azınlığın ipliğini pazara çıkardı. Akit’in 22 Şubat’ta, “Ramazan genelgesi Anayasa’nin emri”, 23 Şubat’ta, “Laikçi yobazlar toplumu bölüyor”, 24 Şubat’ta’ “Efendileri vazgeçti köleleri diretiyor” ve 25 Şubat’ya “Laikçi züppeliğe topyekûn tepki!” manşetleri üzerine harekete geçen eğitimciler, duyarlı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatansever siyasetçiler, seküler azınlığa anladığı dilden tepki gösterdi. 168 sözde aydının imzasıyla başlayan laikçi dayatmaya karşı ısrarlı yayınlarını sürdüren gazetemizin haberleri sonrası MEB Bakanı Yusuf Tekin’in arkasında ciddi kamuoyu desteği oluştu.

UYANIŞ AKİT’İN HABERLERİYLE BAŞLADI

168 görünüşte sanatçı ve aydının imzasıyla yayınlanan; ADD, TTB, DİSK, KESK, TMMOB gibi CHP güdümlü karanlık yapılanmalarca desteklenen, Kandil’in aparatı DEM tarafından sahiplenilen ‘Laikliği Savunuyoruz’ başlıklı skandal bildiriye güçlü tepki verilmesine Akit’in haberleri zemin hazırladı. Akit, 21-25 Şubat tarihlerinde şer cephesini hüsrana uğratan şu manşetleri attı:

21 Şubat-MAARİFİN KALBİNDE RAMAZAN TEMALI ETKİNLİK, SEKÜLER YOBAZLARIN KİMYASINI BOZDU İSLÂM’IN KARŞISINDA İHANETİN SAFINDALAR

Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlara sahip çıkan, “Sınırımızda cihadçılar olacağına laik PYD/YPG olsun” diyerek, teröristlerle yol yürüyen ve şuurlu bir neslin yetişmesinden rahatsız olan malum zihniyetin hazımsızlığı, “İslâm’ın karşısında, ihanetin safındalar” eleştirilerini beraberinde getirdi.

22 Şubat-RAMAZAN GENELGESİ ANAYASA’NIN EMRİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayınlanan ve tüm okullarda “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinlikler düzenlenmesini öngören genelge laikçi yobazları kudurturken, uygulamanın önünde hiçbir engel bulunmuyor.

23 Şubat-100 YILDIR KARANLIK ZİHNİYETLERİ DEĞİŞMEDİ, LAİKÇİ YOBAZLAR TOPLUMU BÖLÜYOR

Ezanı Türkçe okutup camileri ahır yapacak kadar gözleri dönen örümcek kafalı seküler yobazların, milletin milli ve manevi değerlerine yönelik savaşı bıktırdı. Kendilerini bu ülkenin asli unsuru zanneden, mütedeyyin kesime ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapan CHP’nin arka bahçesi konumundaki azgın azınlık, ramazan ayının manevi havasını zehirlemek, toplumu bölmek için uğraşıyor.

24 Şubat-EFENDiLERİ VAZGEÇTİ KÖLELERİ DİRETİYOR

Seküler yobazların örnek aldığı Haçlı Batı’nın temsilcileri, laiklik ilkesine rağmen dini değerlere saygıda kusur etmezken, içimizdeki uşakları manevi değerlerimize yönelik nefretinden milim taviz vermiyor. Dünyada öğrenciler dini eğitimini okullarda alırken, siyasiler inandıkları dinin kitabına el basarak yemin ederken tek parti diktasından kalma reflekslerle hareket eden malum zihniyetin “laikliği” Müslüman halk üzerinde hâlâ bir sopa gibi kullanması kamuoyunda infiale sebep oldu.

25 Şubat-LAİKÇİ ZÜPPELİĞE TOPYEKÛN TEPKİ!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Ramazan genelgesinden başlayan ‘Laikliği Savunuyoruz’ temalı şımarıklıklara tepkiler artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Ramazan etkinliklerine ilişkin attığı adımdan rahatsız olan seküler yobazların, “Laiklik elden gidiyor” bildirisine tepki gösteren başta Memur-Sen Konfederasyonu olmak üzere Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Mil-Diyanet Sen, Vahdet Vakfı, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, İsmailağa Cemaati, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği gibi birçok STK, sözde laikçilere hadlerini bildirirken Bakan Tekin’e destek açıklaması yaptılar. Akit, son manşetleriyle ülkeyi 28 Şubat karanlığına sürüklemek için her yolu deneyen seküler güruhun kirli maskesini bir defa daha düşürdü. Şer güçlerce sahnelenen oyunları tek tek boşa çıkaran gazeteye devletin ve milletin güveni ise perçinlendi.