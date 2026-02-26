  • İSTANBUL
Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi
Ekonomi

Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
IHA
Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tiflis temasları kapsamında VII. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu’na katılımının ardından Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan temaslarına devam ediyor. Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Bolat, Tiflis’te VII. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu’na katıldı. Bakan Bolat, İş Forumu’na ilişkin paylaşımında "Gürcistan’da iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir aradayız. Güney Kafkasya’nın kalbinde; enerji, ulaştırma ve lojistik hatlarının kesişim noktasında yer alan üç ülke olarak bölgesel iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgenin ekonomik refahına yön veren bu üçlü mekanizma sayesinde ticaret hacminin artacağını, karşılıklı yatırımların çoğaltacağını ve stratejik ortaklığın daha ileri bir seviyeye taşınacağını kaydeden Bakan Bolat, "2025 yılı itibarıyla Azerbaycan ile 7 milyar doları, Gürcistan ile 3 milyar doları aşan ticaret hacmimizi; dengeli, sürdürülebilir ve karşılıklı kazanç temelinde çok daha yukarılara çıkarma kararlılığındayız. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’dan yaklaşık 500 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAGİF) Güney Kafkasya’nın en önemli ticaret ve yatırım platformlarından biri olarak, yeni ortaklıkların, güçlü iş birliklerinin ve kalıcı projelerin önünü açmaktadır. Orta Koridor’dan enerji projelerine, demiryolu bağlantılarından dijital ticaret altyapısına kadar geniş bir yelpazede ortak vizyonumuzu pekiştiriyoruz" dedi.

Bakan Bolat, Tiflis temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAGİF) kapsamında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ticaretin yanı sıra, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü üçlü ilişkiler bölgedeki stratejik önem ele alındı. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin "Bu benzersiz iş birliği mekanizmasının; kesintisiz lojistiğin ve ekonomik refahın en büyük teminatı olduğunu bir kez daha teyit ettik. Azerbaycan ile ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye, karşılıklı yatırımlarımızı artırmaya ve bölgesel projelere hız kesmeden devam etmeye kararlıyız. Kardeşliğimiz, ekonomimize de güç katıyor" ifadelerini kullandı.

 

