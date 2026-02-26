  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti Akit bu milletin vicdanı oldu Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı! Epstein davasında skandal üstüne skandal: Ahlaksızlık dosyasında 90 kritik ifade kayıp! FBI kayıtları neden gizlendi? Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama
Gündem Burhanettin Duran’dan “Hocalı Katliamı” mesajı
Gündem

Burhanettin Duran’dan “Hocalı Katliamı” mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Burhanettin Duran’dan "Hocalı Katliamı" mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir." dedi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Hocalı'da 26 Şubat 1992'de yaşanan vahşetin, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Yaşlı, kadın, çocuk demeden yüzlerce masum insanın hunharca katledilmesi, vicdan sahibi herkesin hafızasında derin bir acı bırakmıştır. Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir. Hocalı'da hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız."

Burhanettin Duran gündemi ele geçiren iftiralar hakkında konuştu! "Fay hatlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar"
Burhanettin Duran gündemi ele geçiren iftiralar hakkında konuştu! “Fay hatlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar”

Gündem

Burhanettin Duran gündemi ele geçiren iftiralar hakkında konuştu! “Fay hatlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran anlattı: İşte yeni dünyanın yeni savaş metodu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran anlattı: İşte yeni dünyanın yeni savaş metodu

Gündem

İletişim Başkanı Burhanettin Duran anlattı: İşte yeni dünyanın yeni savaş metodu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: ‘Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı kınıyorum'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: ‘Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı kınıyorum'

Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: ‘Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı kınıyorum'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23