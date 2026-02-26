Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

"Ada Ada, Pafta Pafta Açıklayacağım" Demişti!

Bundan tam 8 gün önce kameralar karşısına geçerek adeta şov yapan Özgür Özel, videodaki konuşmasında şu iddialı sözleri sarf etmişti:

"Akın Bey’in mal varlığını bildirmesini bekliyorum. Bende var! 16 taşınmazdan telaşla 12’ye düştüler. Teker teker burada... Eğer açıklamazsa; ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire açıklayacağım. Hodri meydan!"

Mitingde Herkes Bekledi, O Sustu!

Verdiği bir haftalık süre dolan ve dün akşam düzenlenen mitingde kürsüye çıkan Özgür Özel’den tüm Türkiye bu "gizemli" mal varlığı listesini açıklamasını bekledi. Ancak sonuç tam bir hüsran oldu. Konuşması boyunca Akın Gürlek meselesine tek kelime dahi değinemeyen Özel, "Boş atıp dolu tutma" taktiğinde bir kez daha duvara tosladı.

Cemal Enginyurt "Tipitip" Demişti, Halk "Bay Fıs" Dedi

Daha önce Cemal Enginyurt tarafından "Tipitip" lakabı takılan Özgür Özel, bu son tutarsızlığıyla yeni bir unvanın sahibi oldu. Siber Haber TV ve sosyal medya kullanıcıları, verdiği sözü unutan ve halkı yanıltan CHP liderine "BAY FIS" lakabını uygun gördü. Kendi iddialarının altında kalan ve meydanlarda "fıs" diye sönen Özel'in bu tavrı, CHP tabanında bile "rezalet" olarak yorumlandı.

