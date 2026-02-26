  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı CIA İran'da 'vatan haini' arayışında! Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu! Doğu'da kar esareti: Üç ilde eğitime kar engeli Taliban'dan şok iddia! 'Pakistan yönetimi IŞİD'e destek veriyor' Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı! IMF'den ABD'ye uyarı! Kamu borcuna dikkat çektiler 26 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 26 Şubat 1994: Tarık Buğra'nın vefatı (Edebiyatçı, Roman, Hikâye Yazarı) Rusya barışın önündeki en büyük engeli açıkladı
Gündem Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!"
Gündem

Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!"

Geçmişte "Türkçe Ezan" dayatmasıyla milletin sinir uçlarıyla oynayan, şimdilerde ise tabela partisi Yenilik Partisi'nin başında boy gösteren Öztürk Yılmaz, yine bir skandala imza attı. Okullarda çocukların ilahi söylemesinden rahatsız olan Yılmaz, milli değerimiz olan İstiklal Marşı’nı, kutsal mekanımız Kabe ile kıyaslayarak "beyin yakan" bir açıklamada bulundu.

İlahiye Alerji, Batı Hayranlığına Alkış!

Okullarda yankılanan ilahi seslerinden rahatsız olan Yılmaz, "Kabe’de hacılar ‘hu’ der. Ama okul Kabe değil, öğrenciler hacı değil. Dolayısıyla okulda bu söylenmez" diyerek İslam karşıtı zihniyetini bir kez daha ifşa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki net duruşunu hedef alan Yılmaz, "Kabe’deki hacılara da İstiklal Marşı dinletilse..." diyerek haddini aşan bir kıyaslamaya gitti.

Beethoven’a Var, Bu Milletin Değerine Yok!

Yıllardır okullarda Beethoven’ın "Für Elise" eseri zil sesi olarak çalınırken ve Batı kültürü çocukların zihnine nakşedilirken sus pus olan laikçi koro, iş bu toprakların ruhuna, ilahisine gelince bir anda "laiklik" bekçiliğine soyunuyor. Batı merkezli sembolleri normal kabul eden ancak bu toplumun dini hafızasına ait ifadeleri kriz başlığı haline getiren bu zihniyet, asıl niyetini gizleyemiyor.

'Hav Hav' Diyenlere Ses Yok, İlahi Diyene Tahammül Yok!

Yakın zamanda çocukların diline takılan ve anlamsız "hav hav" seslerinden oluşan şarkılara ses çıkarmayanların, minik yüreklerin ilahi söylemesine gösterdiği bu sert tepki, içlerindeki dini değerlere olan tahammülsüzlüğü gözler önüne seriyor.

Sicili Bir Hayli Kabarık!

Bu skandal, Öztürk Yılmaz’ın ilk vukuatı değil. Daha önce de televizyon ekranlarında ezanın Arapça aslından rahatsız olduğunu dile getirerek "Türkçe okunsun" çağrısı yapan Yılmaz, Müslüman Türk milletinin değerleriyle olan kavgasını her fırsatta sürdürüyor.

Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı!
Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı!

Gündem

Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı!

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

"Fenomen İlahi" Kültürel Uyanışın İşareti mi?
“Fenomen İlahi” Kültürel Uyanışın İşareti mi?

Kültür - Sanat

“Fenomen İlahi” Kültürel Uyanışın İşareti mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23