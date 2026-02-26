Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!"

İlahiye Alerji, Batı Hayranlığına Alkış!

Okullarda yankılanan ilahi seslerinden rahatsız olan Yılmaz, "Kabe’de hacılar ‘hu’ der. Ama okul Kabe değil, öğrenciler hacı değil. Dolayısıyla okulda bu söylenmez" diyerek İslam karşıtı zihniyetini bir kez daha ifşa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki net duruşunu hedef alan Yılmaz, "Kabe’deki hacılara da İstiklal Marşı dinletilse..." diyerek haddini aşan bir kıyaslamaya gitti.

Beethoven’a Var, Bu Milletin Değerine Yok!

Yıllardır okullarda Beethoven’ın "Für Elise" eseri zil sesi olarak çalınırken ve Batı kültürü çocukların zihnine nakşedilirken sus pus olan laikçi koro, iş bu toprakların ruhuna, ilahisine gelince bir anda "laiklik" bekçiliğine soyunuyor. Batı merkezli sembolleri normal kabul eden ancak bu toplumun dini hafızasına ait ifadeleri kriz başlığı haline getiren bu zihniyet, asıl niyetini gizleyemiyor.

'Hav Hav' Diyenlere Ses Yok, İlahi Diyene Tahammül Yok!

Yakın zamanda çocukların diline takılan ve anlamsız "hav hav" seslerinden oluşan şarkılara ses çıkarmayanların, minik yüreklerin ilahi söylemesine gösterdiği bu sert tepki, içlerindeki dini değerlere olan tahammülsüzlüğü gözler önüne seriyor.

Sicili Bir Hayli Kabarık!

Bu skandal, Öztürk Yılmaz’ın ilk vukuatı değil. Daha önce de televizyon ekranlarında ezanın Arapça aslından rahatsız olduğunu dile getirerek "Türkçe okunsun" çağrısı yapan Yılmaz, Müslüman Türk milletinin değerleriyle olan kavgasını her fırsatta sürdürüyor.