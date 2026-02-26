  • İSTANBUL
Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre'de! Müzakerelerde 3. tur başladı

Bölge ülkelerinin ve Türkiye’nin diplomatik gayretleriyle yeniden ivme kazanan ABD-İran nükleer müzakerelerinde üçüncü perde Cenevre’de açıldı. Umman’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşmelerde, İran’ın nükleer programına getirilecek sınırlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılması senaryosu tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın "nükleer silahımız olmayacak" vurgusu, müzakerelerin seyri açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu’da gerilimlerin ve askeri hareketliliğin gölgesinde, diplomasi kanalları yeniden sonuna kadar açıldı. ABD ve İran heyetleri, nükleer krizin çözümü için Umman’ın arabuluculuğunda İsviçre’nin Cenevre kentinde üçüncü tur müzakerelere başladı.

ABD ve İran müzakerelerinin üçüncü turu bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

İran basınına göre görüşmeler, yerel saatle 09.00 civarında başladı. İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı gerçekleşen görüşmeler, Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği rezidansında yapılıyor.

Cenevre’deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. ABD heyetinde Trump’ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütülüyor.

PEZEŞKİYAN'DAN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İran lideri Ali Hamaney'in nükleer programla ilgili sözlerine işaret ederek "Toplumun lideri, siyasetçiler gibi yalan söylemez, nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir." dedi.

ABD-İRAN MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Mustafa

İran, ABD ile 1 trilyon dolar ticari anlaşma imzaladımi kavga biter
