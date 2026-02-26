Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu olan ve "Runner" takma adıyla da bilinen 65 yaşındaki Gerald Eddie Brown Jr.’ın Indiana eyaletinin Jeffersonville şehrinde tutuklandığı ifade edildi. Brown’ın Silah İhracat Kontrol Yasası’nı (AECA) ihlal ederek, Çinli askeri pilotlara izinsiz şekilde savunma hizmeti sağlamak ve komplo kurmak suçlamasıyla yargılanacağı aktarıldı. ABD Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg yaptığı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Brown’ı seçkin bir savaş pilotu olarak yetiştirdi ve ona ulusumuzun savunmasını emanet etti. O, ise gidip Çin askeri pilotlarını eğitti. ABD vatandaşları, askeri veya sivil, yabancı bir orduya eğitim verdiğinde Dışişleri Bakanlığı’ndan lisans almadıkları sürece bu eylem yasa dışıdır" ifadelerini kullandı.

FBI: ÜLKESİNE İHANET ETTİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Karşı İstihbarat ve Casusluk Bölümü Müdür Yardımcısı Roman Rozhavsky ise, "On yıllarca ABD askeri uçaklarını uçuran eski bir F-35 Lightning II pilotu Gerald Brown, korumaya yemin ettiği kişilere karşı savaşmaları için Çinli pilotları eğiterek ülkesine ihanet etti. Çin hükümeti, Çin’in askeri yeteneklerini modernize etmek için ABD Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ve eski üyelerinin uzmanlığından yararlanmaya devam ediyor. Bu tutuklama, FBI ve ortaklarımızın askerlerimize zarar vermek ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmak için düşmanlarımızla iş birliği yapan herkesi sorumlu tutmak için hiçbir şeyden geri durmayacağının bir uyarısıdır" dedi.

KARİYERİ YILDIZLARLA DOLU

Brown’ın Ağustos 2023’ten itibaren Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) olarak bilinen Çin Hava Kuvvetleri’ndeki pilotlara savaş uçağı eğitimi vermek amacıyla yabancı uyruklular ve ABD vatandaşlarıyla kasten iş birliği yaptığı belirtiliyor. Brown, uzun askeri kariyeri boyunca nükleer silah teslim sistemlerinden sorumlu hassas birlikleri komuta ederken, muharebe görevlerine liderlik etmişti. Brown, F-4 "Phantom II", F-15 "Eagle", F-16 "Fighting Falcon" ve A-10 "Thunderbolt II" (Warthog) dahil olmak üzere çeşitli savaş ve saldırı uçaklarında savaş pilotu eğitmeni ve simülatör eğitmeni olarak görev yaptı. Brown, daha sonra ticari kargo pilotu olarak ve en son olarak da iki farklı ABD savunma yüklenicisi için sözleşmeli simülatör eğitmeni olarak görev alıp, ABD askeri pilotlarına A-10 ve F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı’nı uçurmayı öğretmişti. Brown’ın Çinli pilotları eğitmek üzere Aralık 2023’te Çin’e gittiği ve bu ay başlarında ABD’ye dönene kadar ülkede kaldığı iddia ediliyor.