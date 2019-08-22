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Trafik magandası tutuklandı

Tekirdağ’da trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:19
Trafik magandası tutuklandı

Tekirdağ’da trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan B.K. isimli şahıs, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:19
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