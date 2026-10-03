Mahkemede velayeti kaybedince, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti!

ABD’nin Teksas eyaletinde iki yıldır devam eden velayet davasını kaybeden 35 yaşındaki Cibelle Savella, mahkeme kararından yalnızca saatler sonra 4 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdü. Savella, ardından aynı silahla intihar etti.

Houston kentinde meydana gelen olayda, mahkemenin küçük kızın velayetini babasına verdiği ve anneye yalnızca gözetimli görüşme hakkı tanıdığı belirtildi. Savella’nın kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

New York Post'un haberine göre, Houston kentinde yaşanan olay, anne ile baba arasındaki velayet davasında mahkemenin karar vermesinden yalnızca birkaç saat sonra meydana geldi. 4 yaşındaki Vivian Savella'nın babası Aaron Savella'ya teslim edilmesi bekleniyordu.

VELAYET BABAYA VERİLDİ

Mahkeme, olay günü Vivian'ın birincil bakım ve ikamet hakkını babasına verdi. Karara göre anne, kızını yalnızca gözetimli görüşmeler kapsamında görebilecekti.

Ailenin avukatları tarafından yapılan açıklamada, Vivian'ın aynı akşam babasının yanına dönmesinin beklendiği ancak bunun gerçekleşmediği belirtildi.

POLİS EVE GİTTİĞİNDE KÜÇÜK KIZI ÖLÜ BULDU

Polis, akşam saatlerinde Houston'ın batısındaki Terra Reserve bölgesinde bulunan bir evden silah sesi ihbarı aldı.

Olay yerine giden ekipler, 4 yaşındaki Vivian'ı silahla vurulmuş halde buldu. Küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, 35 yaşındaki anneyi de silahla yaralanmış halde buldu. Hastaneye kaldırılan Cibelle Savella, ilk etapta hayatta kaldı ancak bir gün sonra yaşamını yitirdi.

EVDE ÜVEY BABA VE BAKICI DA VARDI

Olay sırasında evde Vivian'ın üvey babası ve bakıcısının da bulunduğu açıklandı. İki kişinin silah seslerini duyduğu ancak saldırı anına tanık olmadığı belirtildi.

Polis, olayın ardından soruşturma başlatırken anne ile kızının ölümünü olası bir cinayet-intihar vakası olarak değerlendiriyor.

AİLE: VIVIAN SINIRSIZCA SEVİLDİ

Vivian'ın babası ve ailesi adına yapılan açıklamada küçük kızın ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Vivian'ın babası Aaron'ın mahkeme sürecine güvendiği, verilen kararlara uyduğu ve kızının kendisine teslim edilmesini beklediği belirtildi.

Aile, 4 yaşındaki Vivian'ın babası ve hayatına dokunan herkes tarafından "sınırsızca sevildiğini" ifade etti.

VELAYET DAVASI 2 YILDIR SÜRÜYORDU

Aaron ve Cibelle Savella'nın 2020 yılında evlendiği, 2024 yılında boşandığı ve sonrasında kızlarının velayeti konusunda hukuki mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre son duruşmada annenin çocukla görüşmesine yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildi. Anneye, kızını yalnızca gözetim altında görme hakkı tanınırken bazı okul etkinliklerine katılması da engellendi.

Polis ve savcılık, annenin kızını öldürmesinin velayet kararıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu belirtti.