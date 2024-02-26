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Otomotiv Trafik kazasından sonra tazminat almak mümkün! Araç sahipleri dikkat! Değer kaybı ne zaman ödenecek?
Otomotiv

Trafik kazasından sonra tazminat almak mümkün! Araç sahipleri dikkat! Değer kaybı ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2024-02-26 18:20:00 -
Trafik kazasından sonra tazminat almak mümkün! Araç sahipleri dikkat! Değer kaybı ne zaman ödenecek?

Brent petrol ve dolar kurundaki değişim devam ederken trafik kazasından ilgili müjdeli haber geldi. Trafik kazalarının ardından oluşan maddi zararların tamiri sonrasında, kusuru olmayan tarafın aracı için değer kaybı tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu hak, bazı kişiler tarafından iş fırsatına dönüştürülerek, komisyon karşılığında tazminat tahsil etme teklifleriyle karşılaşılabilir. Bu sürecin daha etkili ve sorunsuz bir çözümü ise sigorta şirketleri aracılığıyla mümkün.

Değer kaybında formül belirlendi.

kazaya karışan aracın modeli ne olursa olsun değer kaybı için başvuru yapılabiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, meydana gelen kaybın nasıl hesaplanacağını açıkladı.

Kaybı eksper belirliyor. Değer kaybına ilişkin formülle hesaplamayı sigorta şirketinin belirlediği eksper düzenliyor ve hesaplamayı yapıp sigorta şirketine bildiriyor. Bu aşamanın ardından sigorta şirketi ödeme günü belirleyip mağdur tarafa parasını nakit olarak banka hesabı aracılığıyla ödüyor. Aracın en basit onarımı yapılacak parçasından en ağır hasarlara kadar ödeme yapılıyor. Örnek vermek gerekirse tamponunuzda oluşan bir çizik için de değer kaybı tazminatına başvurabilirsiniz. Aracınız çok eski ya da yüksek kilometreli olsa da başvurabiliyorsunuz.

2 yıl süresi var.

Değer kaybı tazminatına başvurmak için kaza tarihinde itibaren iki yıl içinde sigorta şirketine başvuru yapmalısınız. Aynı araç ile birçok kez kazaya karışmış ve haklı taraf durumunda iseniz her kaza için değer kaybı talep edebilirsiniz. Aracınızı satmış olsanız da başvuru yapma hakkınız bulunuyor.
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Tazminat nasıl alınır?

Hürriyet'te yer alan habere göre: Öncelikle trafik kazası anında oluşturulan tüm evrakları kaybetmemeniz gerek. Başvuruyu yaparken hasar ekspertiz raporu (bunu eksper dosyaya ekleyecek), aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, hasar fotoğrafları, banka hesap bilgisi (IBAN), kaza tespit tutanağı fotokopisini toplayarak ilgili sigorta şirketinin varsa internet sitesi üzerindeki sekmeden yoksa irtibat kurarak evrakları bizzat teslim edip tazminatınızı alabilirsiniz. Birçok sigorta şirketi bu işi internet üzerinden oluşturdukları sayfaya yüklemeler yapılarak çok kolay şekilde başvuru yapılmasını sağlıyor.

Tutarı düşük bulursanız itiraz hakkınız var!

Değer kaybı tazminatını düşük bulursanız dava açarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Fakat Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun formülü uygulanacağı için yasal süreç adınıza her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Bu nedenle avukat, dosya masrafları gibi ek ücretlerle uğraşmamak için çıkan tazminatı kabul etmek de yararlı olabilir.

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