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Aktüel

Trafik kazasında bir kişi yaralandı, meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi umursamadı

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

2020-04-27 17:33:54 -
Trafik kazasında bir kişi yaralandı, meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi umursamadı

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazayı merak eden vatandaşlar, yaralıyı yakından görmek için sosyal mesafe kurallarını alt üst etti.


Edinilen bilgiye göre, tek yön uygulamasının başladığı Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı’nda 09 SG 842 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan N.Y. isimli bir vatandaşa çarptı. Kazanın ardından sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan ve büyük çoğunluğunda maske dahi bulunmayan vatandaşlar kazada yaralanan vatandaşın başında toplandı. Çevredekilerin ısrarlı uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar ısrarla yaralının başında beklemeyi sürdürdü. Yaralı N.Y. ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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