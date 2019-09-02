Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos'ta otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Belek yolundaki kazada yaralanan Alya Erva Alkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Antalya Adli TıpKurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Belek yolunda 30 Ağustos'ta O.B'nin kullandığı otomobilin çarptığı Alya Erva Alkan ağır yaralanmıştı.

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