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Aktüel

Trafik kazası sonucu şehit olan karakol komutanı Kırşehir'de toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:20:39 -
Trafik kazası sonucu şehit olan karakol komutanı Kırşehir'de toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 26 gün önce trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olduğu belirtilen karakol komutanı, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Dörtyol İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya'nın (48) cenazesi, kara yolu ile Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi.

Kaya'nın cenazesi, Cuma Mahallesi Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından buradaki aile mezarlığında defnedildi.

Eşi, çocukları ve kardeşi, cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Başçavuş Kurtuluş Kaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 26 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanmış, özel bir hastanede süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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