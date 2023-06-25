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Yerel Trafik kazası bir aileyi yok etti!
Yerel

Trafik kazası bir aileyi yok etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 19:01:00 -
Trafik kazası bir aileyi yok etti!

Bayram tatiline geldikleri Bartın'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

Bayram tatiline geldikleri Bartın'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren sürücü Hakan ile babası Mehmet ve annesi Kadın Yıldız'ın cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Arıt köyündeki evlerinin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınması sonrası cenazeler, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanına defnedildi.

Bu arada kazada ağır yaralanan ve Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yıldız ailesinin kızları Melike'nin (23) ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İstanbul'dan Bartın'a Kurban Bayramı tatili için gelen Hakan Yıldız (26) yönetimindeki 34 ZT 4919 plakalı otomobil, dün ailenin evine 2 kilometre kala Yukarışeyhler köyü mevkisinde yol kenarındaki duvara çarpmış, kazada sürücü, babası Mehmet (55) ve annesi Kadın Yıldız (53) yaşamını yitirmişti.
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