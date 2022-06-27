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Yerel O şehirdeki trafik denetiminde 294 gözaltı!
Yerel

O şehirdeki trafik denetiminde 294 gözaltı!

Gaziantep'te gerçekleştirilen "Güven Huzur Uygulaması" kapsamında kentin değişik noktalarındaki trafik denetimlerinde, 294 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:12:00 - 2022-06-27 11:49:57
O şehirdeki trafik denetiminde 294 gözaltı!

Gaziantep’in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, gerçekleştirilen "Güven Huzur Uygulaması" kapsamında kentin değişik noktalarındaki trafik denetimlerinde, 294 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken aranan 56 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

29 bin 176 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada, 294 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 56 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği belirtildi.

Yapılan denetiminin 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, “147.52 gram metamfetamin (ateş-buz), 04.47 gram esrar, 33.10 gram eroin, 10 adet uyuşturucu hap, 8.77 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tüfek

18 adet şarjör, 143 adet fişek, 107 adet kesici-delici alet ele geçirilmiş, 29 bin 176 şahıs sorgulanarak aralarında 56 aranan şahsın da bulunduğu toplam 294 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, ayrıca denetimlerde 8.226 araç kontrol edilmiş, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 117 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanmıştır.” denildi. (İLKHA)

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