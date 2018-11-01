Trafik canavarı yine sahnede! 3'ü çocuk, 10 yaralı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu Didim yol ayrımı TOKİ kavşağında, Bayram Armağan yönetimindeki 34 RU 0111 plakalı otomobil, Nuran Köse idaresindeki 48 AAJ 4547 plakalı otomobille çarpıştı.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Bölgeye sevkedilen 112 Acil Servis ekipleri, 6 yaralıyı Didim'deki hastanelere, diğer 4 yaralıyı ise Söke Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.