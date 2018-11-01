0553 313 94 23
impression

Trafik canavarı yine sahnede! 3'ü çocuk, 10 yaralı

Aydın'da Söke-Milas kara yolu Didim yol ayrımı TOKİ kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:45
Trafik canavarı yine sahnede! 3'ü çocuk, 10 yaralı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu Didim yol ayrımı TOKİ kavşağında, Bayram Armağan yönetimindeki 34 RU 0111 plakalı otomobil, Nuran Köse idaresindeki 48 AAJ 4547 plakalı otomobille çarpıştı.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Bölgeye sevkedilen 112 Acil Servis ekipleri, 6 yaralıyı Didim'deki hastanelere, diğer 4 yaralıyı ise Söke Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:45
  1. Aydın
  2. Söke-Milas kara yolu
  3. Bayram Armağan
  4. 112 Acil Servis
  5. Söke Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor 7 eksikle hazırlıklarına devam etti
    1. Trabzonspor 7 eksikle hazırlıklarına..
    2. Bakan duyurdu, Türkiye 17 basamak..
    3. Aziz Yıldırım böyle veda etti!
    4. Yolda karşılaştı, bacağından vurdu
    5. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde baygın..
    6. Türkiye ve ABD arasında ortak devriye!
    7. Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev..
    8. Muş'un Bulanık ilçesinde terör..
    9. FETÖ'nün işaret ettiği Metin Külünk..
    10. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler..
    11. PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray’a derbi..
    12. Valilik açıkladı! Aranan 5 kişi..
    13. Eski AYİM üyesi itiraf etti!..
    14. Maltepe’de maskeli market soyguncusu..
    15. 17 yaşın altındaki taraftarlara bilet..
    16. Trafik canavarı yine sahnede! 3'ü..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'ı..
    18. 15 Temmuz destanıyla ilgili skandal..
    19. 109 yıllık rekabette 388. randevu
    20. BM'den Cemal Kaşıkçı çağrısı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları