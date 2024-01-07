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Siyaset Trafiği çözemedi bari yaya yürüyüşünü düzenleyelim dedi! Ekrem İmamoğlu’ndan seçim öncesi yeni atak
Siyaset

Trafiği çözemedi bari yaya yürüyüşünü düzenleyelim dedi! Ekrem İmamoğlu’ndan seçim öncesi yeni atak

Yeniakit Publisher
2024-01-07 17:29:00 -
Trafiği çözemedi bari yaya yürüyüşünü düzenleyelim dedi! Ekrem İmamoğlu’ndan seçim öncesi yeni atak

4 buçuk yıldır İBB Başkanlığını erteleyip Cumhurbaşkanlığına oynayan İmamoğlu, seçimlere aylar kala proje duyurmaya başladı!.. 2019 seçim sürecinde İstanbul'un trafik sorununu çözeceğini söyleyen ancak trafiği daha da kilit durumuna sokan İmamoğlu, şimdi yayalar için yol yapmaya çalışıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk olarak Zincirlikuyu’da uygulanacağını duyurduğu “Zincirlikuyu Yaya Sirmülasyonu Fizibilite Çalışması: Bulut Zincirlikuyu” projesinde, yollar üstü yaya kaldırımı ile trafik ve yayalar ayrılacak. Yıllardır, birbirlerine yaya ulaşımı olmayan mahalleler birbirine bağlanacak. Yollar üzerindeki yaya BULUT yolu aynı zamanda şehir parkı olacak.

İstanbul’un en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Zincirlikuyu; metro, metrobüs, otobüs, dolmuş, taksi yolcularının tamamına ev sahipliği yapıyor. Tüm toplu taşıma araçlarının bir araya toplandığı Zincirlikuyu’da günde yaklaşık 100.000 kişi ulaşım modunu değiştiriyor. Zincirlikuyu bir transfer noktası olmasının yanı sıra yayalar için kaotik bir alan haline geliyor.

Levent-Beşiktaş arasında Büyükdere Caddesi’nin devamlılığını yayalar için kesintiye uğratan büyük bir engelken, öte yandan Gayrettepe, Esentepe, Levazım ve Balmumcu mahallelerindeki yerleşimin birbiriyle ve Büyükdere aksıyla olan yaya iletişimini de koparmış durumda. Zincirlikuyu Transfer Merkezi’nin 17 adet çıkış-varış noktası var. Dolayısıyla Zincirlikuyu Transfer Merkezi içerisinde yüzlerce farklı rota bulunuyor. BULUT projesi; Zincirlikuyu’daki altyapıyı düzelterek, transfer merkezini sadeleştirmeyi hedefliyor.

BULUT, Zincirlikuyu Transfer Merkezi’ne yayalar için tasarlanmış bir yollar üstü transfer parkı. BULUT Levent-Beşiktaş hattında Zincirlikuyu Transfer Merkezi’nin yarattığı kesintiyi onarmayı öneriyor. Büyükdere Caddesi’ne, kollarını Gayrettepe, Esentepe, Levazım ve Balmumcu mahallelerine uzatan yollar üstü bir yaya kaldırım sistemi kuruyor. Dolayısıyla BULUT, aralarındaki yaya dolaşımı çoktan kopmuş bu mahalleleri ve aksları tekrar birbirine bağlıyor; şehir içi yaya dolaşımını trafikten uzak çalışır hale getiriyor.

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