Trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 67 bin 621 adet artarak 23 milyon 86 bin 900 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,3’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 67 bin 621 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 67 bin 621 taşıt içinde otomobil yüzde 56,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27,8 ile motosiklet, yüzde 9 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 61,3 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 61,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 110,9, minibüste yüzde 32,6, otobüste yüzde 6, kamyonette yüzde 147,7, kamyonda yüzde 132,2, motosiklette yüzde 2,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,8, traktörde ise yüzde 36,2 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azaldı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 30 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 31,5, minibüste yüzde 56,9, otobüste yüzde 51,1, kamyonette yüzde 51,8, kamyonda yüzde 27,2, motosiklette yüzde 10,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 39,1, traktörde ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Temmuz döneminde 220 bin 979 adet arttı

Ocak-Temmuz döneminde 380 bin 834 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 adet arttı.

Temmuz ayında 731 bin 426 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 731 bin 426 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,4 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 493 bin 57 adet otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,5’i dizel, yüzde 24,4’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Temmuz ayında 38 bin 484 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 484 adet otomobilin yüzde 20’sinin Renault, yüzde 14,5’inin Fiat, yüzde 9,3’ünün Volkswagen, yüzde 7’sinin Toyota, yüzde 5,6’sının Peugeot, yüzde 4,6’sının Hyundai, yüzde 4,5’inin Honda, yüzde 4,2’sinin Dacia, yüzde 3,8’inin Ford, yüzde 3,8’inin Nissan olduğu, yüzde 22,6’sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 209 bin 379 adet otomobilin yüzde 37,6’sı 1501-1600, yüzde 28,9’u 1401-1500, yüzde 14,1’i 1301-1400, yüzde 12,2’si 1300 ve altı, yüzde 6’sı 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 209 bin 379 adet otomobilin yüzde 53,9’u beyaz, yüzde 23,6’sı gri, yüzde 6,7’si siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 10,1’i diğer renklerdedir.