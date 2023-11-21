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Otomotiv Trafiğe kaydı yapılan araçlar yüzde 80 arttı: Yakıt fiyatları motosikletleri zirveye taşıdı
Otomotiv

Trafiğe kaydı yapılan araçlar yüzde 80 arttı: Yakıt fiyatları motosikletleri zirveye taşıdı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 14:42:00 - 2023-11-21 14:52:36
Trafiğe kaydı yapılan araçlar yüzde 80 arttı: Yakıt fiyatları motosikletleri zirveye taşıdı

TÜİK, ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 184 bin 767'ye yükseldiğini duyurdu. Kaydı yapılan araçlara ait tüm istatistikler de açıklandı. Yarıya yakınını motosikletler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 80 ARTIŞ

Buna göre; ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 184 bin 767, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3,5 azalarak 2 bin 580 oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı ekim'de 182 bin 187 arttı. Benzin fiyatı İstanbul'da 35 liraya mazot fiyatları 38 liraya dayandı, ekim ayında yakıt tasarrufu ile motosiklet satışları zirveye çıktı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44'ü motosiklet, yüzde 40,9'u otomobil, yüzde 8,4'ü kamyonet, yüzde 3,8'i traktör, yüzde 1,8'i kamyon, yüzde 0,7'si minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıt.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, aylık yüzde 7 azaldı. Ekim'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 4,1, otomobilde yüzde 2,5 artarken; motosiklette yüzde 14,1, kamyonette yüzde 11,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,1, traktörde yüzde 6, otobüste yüzde 2,2 ve kamyonda yüzde 1,1 geriledi.

 
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