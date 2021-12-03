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Yerel Trafiğe girmeyen taksiciden ilginç çağrı: Gel sen sür
Yerel

Trafiğe girmeyen taksiciden ilginç çağrı: Gel sen sür

Beşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksi şoförü, yolcuya "Gel sen sür" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 13:59:00 -

Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay İstanbul, Beşiktaş'ta yaşandı. Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu.

Kuruçeşme'ye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunusöyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.

26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.

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