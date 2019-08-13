Trabzon'un Sürmene ilçesinde denize giren iki kardeş boğuldu

Bayramda ailesiyle birlikte ilçe sahilinde denize giren Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) bir süre sonra akıntıya kapıldı.



Kardeşlerin suda çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ile Sürmene Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (SÜR-AK) ekipleri, iki kardeşi sudan çıkardı.



112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kardeşler, Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ebubekir Balcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Muhammet Ali Balcı ise Sürmene Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Balcı'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.