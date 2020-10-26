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Aktüel Trabzon'un fethinin 559. yıl dönümü kutlandı
Aktüel

Trabzon'un fethinin 559. yıl dönümü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:07:03 -
Trabzon'un fethinin 559. yıl dönümü kutlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un fethinin 559. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ortahisar ilçesindeki Zağnos Burcu önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, törende yaptığı konuşmada, fethin bireysel değerinden ziyade fetihten sonra muhafazanın daha değerli olduğunu söyledi.

Şehit kanıyla fethedilen toprakların alın teriyle muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"İşte bu fetih edilmiş Trabzon'un bir evladının başını çektiği İHA ve SİHA'ların varlığı Trabzon'un kıymetini, değerini daha da belirgin duruma getirmiştir. Cihan imparatoru Kanunu Sultan Süleyman bizim hemşerimiz. Yavuz burayı idare ettiği için hemşehrimiz. Fatih mührü elimize verdiği için hemşehrimiz, anahtarı bize teslim etmiş. Fetih edilmiş Trabzon'un kıymetini bilen bir nesil olmak adına arkamızda Zağnos Burçlarının üzerinde birkaç gün önceye kadar asılı olan Azerbaycan ve Türk bayrağının yan yana oluşturduğu kompozisyon ne kadar da kıymetliydi. İşte bu değeri bilen, bunu hisseden, buna sahiplik edebilen bir nesil ve şehrin oluşması için Büyükşehir Belediyesi olarak bu memleketteki yaşama sebeplerini, gençlerin göç etmeden burada kalma sebeplerini biraz daha arttırma gayreti içerisindeyiz."

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran ekibinin verdiği konserin ardından gün dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Trabzon Valisi İsmail Usluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canpolat ve vatandaşlar katıldı.


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