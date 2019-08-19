Trabzonspor'un yeni yıldızı İstanbul'da! Trabzonspor'lu taraftarların merakla beklediği İngiliz yıldız Daniel Sturridge, Türkiye'ye geldi.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.. Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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