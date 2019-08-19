Trabzonspor'un yeni yıldızı İstanbul'da!
Trabzonspor'lu taraftarların merakla beklediği İngiliz yıldız Daniel Sturridge, Türkiye'ye geldi.19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:52
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi..
Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.
Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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