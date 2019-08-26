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Trabzonspor’un yeni transferi Sturridge, takımla ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında evinde AEK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:08
Trabzonspor’un yeni transferi Sturridge, takımla ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında evinde AEK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni transferi Sturridge de takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma, diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.


Bordo-mavililerin yeni transferi Daniel Sturrıdge de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Takımla ilk çalışmasını gerçekleştiren İngiliz oyuncuya adaptasyon sürecinde Obi Mikel’in yardımcı olduğu gözlemlendi.


Sturridge, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, çift kale maç sırasında ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.


Yarın izin yapacak olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı son antrenmanla AEK maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:08
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