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Spor

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü kim olacak?

Son zamanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in sözleşmesini feshetti. Peki Trabzonspor’un yeni teknik direktörü kim olacak? Trabzonspor Abdullah Avcı ile mi ilgileniyor? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:10:00 -
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü kim olacak?

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocayı belirlemek için çalışmalara başladı. Bordo-mavililerin görüşmelere başladığı ilk isim olan Abdullah Avcı ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'ta hedeflerine ulaşamayıp sezonu bitirmeden ayrılan Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun teklifine olumlu baktı.

Ahmet Ağaoğlu yönetiminin Abdullah Avcı'yla önümüzdeki günlerde İstanbul'da bir araya gelerek son detayları konuşacağı ve tecrübeli teknik adamı ligin bitişiyle birlikte resmen açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.

Trabzonspor'da Şota Arvaladze ve Kenan Koçak isimlerinin de konuşulduğu ancak Abdullah Avcı isminin yönetim tarafından öne çıkarıldığı belirtildi.

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