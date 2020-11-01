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Spor Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için kısa süre önce Antalyaspor'dan ayrılan Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:56:00 -
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Bordo-Mavili takımın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Daha önce Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da görev yapmıştı.

Son olarak bu sezon Antalyaspor'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Bu sonuçların ardından Antalyaspor yönetimi kendisiyle yolları ayırmıştı.

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