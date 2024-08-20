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Spor Trabzonspor’un UEFA kadrosu açıklandı
Spor

Trabzonspor’un UEFA kadrosu açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 16:36:00 -
Trabzonspor’un UEFA kadrosu açıklandı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Rapid Wien maçları için listede yer almayan Orsic, kadroya eklendi.

Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas kadroda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un kadrosu:

''Uğurcan, Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Barisic, Mendy, Savic, Eren, Serkan, Denswil, Batagov, Arif, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Lundstram, Visca, Bardhi, Ozan, U.Güneş, Okay, Cihan, Nwakaeme, Trezeguet, Dragus, Enis, Orsic.''
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