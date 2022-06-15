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Spor Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu mu?
Spor

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu mu?

Trabzonspor kimle eşleşti? Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu kuraları çekildi. Futbolseverler ise turnuvaya play-off turunda dahil olacak Trabzonspor’un rakiplerinin belli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi7nde rakibi ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:24:00 -
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu mu?

Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor’u Şampiyonlar Ligi’nde kimle eşleştiği araştırılıyor. Peki, Trabzonspor’un rakibi belli oldu mu?

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu mu?

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Trabzonspor, ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı 23-24 Ağustos'ta oynanması planlanan bu turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde 8 Eylül'de başlaması planlanan UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katılım sağlayacak.

Sezonu ilk sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Trabzonspor, ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı 23-24 Ağustos'ta oynanması planlanan bu turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde 8 Eylül'de başlaması planlanan UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katılım sağlayacak.

Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle; Kopenhag, Dinamo Zagreb, Olimpiakos, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Karabağ, Malmö.

Trabzonspor’un yer alacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları 1 Ağustos 2022’de çekilecek.

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