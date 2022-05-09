Trabzonspor 37 yıllık özlemin ardından şampiyonluk ipini göğüsledi. Bordo-mavililer bu başarıyı coşkuyla kutlamayı sürdürüyor. Pek çok kişi ise coşkulu kutlamaların ardından ‘Trabzonspor’un ne kadar taraftarı var?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Trabzonspor'un ne kadar taraftarı var?

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törene, bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, elde ettikleri şampiyonlukta taraftarın büyük paya sahip olduğunu belirtti.

Şampiyonluk dolayısıyla yaptıkları kutlama törenlerinin dünyada gıpta ile izlendiğine vurgu yapan Ağaoğlu, "Farklılığımızı ortaya koyduk. 'Trabzonspor küllerinden doğdu' dediler. Bu ateş hiç sönmemişti. Eğer sönseydi bugün milyonlar her yerde, 176 bin kişi Yenikapı'da olmazdı. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarının tezahüratlarına "İşte taraftar, işte şampiyon" diyerek karşılık veren Ahmet Ağaoğlu, "Sevincimizi doya doya yaşayalım. Eğlenelim ama aşırıya kaçmayalım. Hiç kimseyle farklı bir davranış içine girmeyelim. Rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın. Sadece kendi mutluluğumuzu yaşayalım. Herkes şunu söylüyor; 'En büyük biziz.' Olabilirsiniz ama biz farklıyız çünkü Trabzonsporuz." şeklinde konuştu.

Yılladır ‘Hangi takımın kaç taraftarı var?’ sorusuna cevap aranıp durulur. Bu konuda şimdiye kadar pek çok anket yapıldı. 84 milyonluk bir ülkede hangi takımın şu kadar taraftarı var demek son derece güç oluyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan anketlerde ise Trabzonspor’un taraftar sayısının yüzde 20’lik dilim içerisinde yer aldığı belirtiliyordu. En çok taraftarı olan kulüplerin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor şeklinde sıralandığına yönelik de geçmiş yıllarda anketler yapılmıştı.