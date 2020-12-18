  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'un kurul başkanlarından camiaya birlik ve beraberlik çağrısı:
Spor

Trabzonspor'un kurul başkanlarından camiaya birlik ve beraberlik çağrısı:

"Bu üzücü dönemlerde kurullar ve camia olarak bizlere düşen görev yıpratıcı, kısır çekişmelere fırsat vermeden, Trabzonspor felsefesi ve ruhuna yakışmayan bu görüntüyü bir an önce silmek için başta moral ve motivasyonu yüksek, bütünleşmiş bir yönetim kurulu olmak üzere, tüm kurullarla birbirine kenetlenmek, teknik kadro, futbolcular ve taraftarlar olarak da felsefemizi ve ruhumuzu yeniden canlandırmak mecburiyetindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:54:51 -
Trabzonspor'un kurul başkanlarından camiaya birlik ve beraberlik çağrısı:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da Divan Kurulu ile diğer kurulların başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, İstişare Kurulu Başkan Vekili Erol Tuna, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ile Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun'un katılımıyla düzenlenen istişare toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor'un, Türk futbolunda bugüne kadar sayısız başarılara imza atığı, zaman zaman başarısızlıklar yaşasa da bunları bertaraf etme kararlılığını gösterdiği vurgulandı.

Ekonomik sıkıntıya düşen kulübün, borcunu yeniden yapılandırdığı ve ligde geçen sezonu ikinci sırada tamamladığı ve Türkiye Kupası'nı kazandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz Fırtınası, tarihine bakıldığında her sezona başarı parolasıyla başladığı gibi 2020-2021 sezonuna da aynı şekilde başlamıştı. Ancak ligde oynadığı 12 maçta 14 puan toplamış, kupada da elenmiş bir takım görüntüsü vermesi başta yönetim kurulu ve taraftarlarımız olmak üzere hepimizi üzmüştür. Bu üzücü dönemlerde kurullar ve camia olarak bizlere düşen görev yıpratıcı, kısır çekişmelere fırsat vermeden, Trabzonspor felsefesi ve ruhuna yakışmayan bu görüntüyü bir an önce silmek için başta moral ve motivasyonu yüksek, bütünleşmiş bir yönetim kurulu olmak üzere, tüm kurullarla birbirine kenetlenmek, teknik kadro, futbolcular ve taraftarlar olarak da felsefemizi ve ruhumuzu yeniden canlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza inancımız tamdır."

Açıklamada, Divan Kurulu'nun önerisi şeklinde Cumhurbaşkanlığı ve Futbol Federasyonu Başkanlığı'na sunulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda da ahlaklısını severim" şeklindeki veciz ifadesinin tüm statlara yeniden yerleştirilmesinin futbola yeni bir soluk getireceği görüşünde olunduğu kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pfizer/Biontech aşısını vurduran sağlık görevlileri yoğun bakıma alındı!
Dünya

Pfizer/Biontech aşısını vurduran sağlık görevlileri yoğun bakıma alındı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Müslümanlar da tepki göstermişti! Hristiyan din adamlarından protesto
Sağlık

Müslümanlar da tepki göstermişti! Hristiyan din adamlarından protesto

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlar..
ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!
Dünya

ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti. Senato'nu..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay