Trabzonspor'un forvet oyuncusu Benik Afobe: "Savaşçı bir ruha sahibim"

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un forvet oyuncusu Benik Afobe, savaşçı ruha sahip biri olduğunu belirterek, "Buraya sadece yeni tecrübe edinmeye, Türkiye'de bulunmaya gelmedim. Buraya geliş amacım elinden gelenin iyisini yaparak burada bana destek olan herkese en iyisini izletmek ve en iyisini yapabilmek." dedi.

Afobe, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz ekibinin santrfor oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmasına ilişkin olarak, "21. yüzyılda bu gibi şeylerin hala devam ediyor olması gerçekten çok kötü bir durum. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü yaşanan olayın dördüncü hakemin cahilliği mi, ırkçılığı mı ya da yanlış anlaşılma mı söz konusu bunu tam olarak bilemiyorum. Ancak futboldaki herkesin buna karşı olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada tüm futbolcuların ortak verdiği tepkiyi de değerlendiren Afobe, şunları kaydetti:

"Ben futbolcuların profesyonel olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu gibi ırkçılık ve benzeri durumlarda bu tepkinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Paris Saint-Germain oyuncularının rakipleri Başakşehir ile oynadıkları bu maçta rakip oyuncuların yanında durmaları, onlarla beraber sahadan ayrılmaları, sadece bu maçı kazanma düşüncesiyle hareket etmemelerinin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken durum bu. Nahoş yaşanan durumlarda oyuncuların bu tepkiyi vermelerini ve sahadan ayrılmalarını, birlikte hareket etmelerinin, verdikleri mesajın doğru olduğunu düşünüyorum. Hayat futboldan daha önemli. Bu durum sadece futbol için değil, hayat için de geçerli. Hayatta yaşanan olaylarda da bu tepkinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum."





- "Trabzonspor, çok büyük bir takım"





Afobe, Türkiye'nin kendisi açısından ilk yurt dışı deneyimi olduğunu vurgulayarak, "Daha önce hep İngiltere'de oynamıştım. Türkiye liginin insanların bahsettiğinden daha önemli ve övgüyü hak eden bir lig olduğunu düşünüyorum. Gayet zorlayıcı bir lig." şeklinde konuştu.

"Trabzonspor çok büyük takım, bu ligin önemli takımlarından biri." diyen forvet oyuncusu, şöyle devam etti:

"Şu an adapte sürecini yeni atlatıyoruz. Geçen sene ligi ikinci bitiren takımdan ayrılan, yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onlarla birlikte adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Yeni hocamız var. Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Hocamızı anlamaya, onla daha iyi anlaşabilmeyi umuyoruz zaman geçtikte. Daha da uyum sağlamaya başladık. Sezona iyi başlamadığımız gerçeği var. Ancak son 3 maçı düşündüğünüzde hocamızın fikir ve çalışmalarıyla 7 puan aldık. Sadece 1 gol yedik. Hep maçlar 1-0 devam etmeyecek. Sabırla davrandığımız zaman çok daha gol attığımız, çok daha önemli galibiyetler alacağımız maçlar gelecektir."





- "Kızımın vefatı ile zor bir süreçten geçtik"





Afobe, geçen haftalarda kızının vefatının ilk yıl dönümü olduğunu belirterek, "Benim için ve ailem adına zor dönem olmuştu. Beklentim insanların benim için üzülmeleri değil. Bunun benim için ne kadar zor süreç olduğunu anlamalarıydı. Kulüpte gerçekten harika insanlar var. Kulüpte herkes arkamda durdu ve destek oldular. Ben de bu desteğe yanıt vermek ve onların bu desteğini boşa çıkarmamak için çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Bordo-mavili takımın geçen sene çok gol atan bir takım olduğunu belirten Afobe, "Ben de şu anda sadece 3 gole katkı sağlayabildim. Daha fazla çalışacağız. Çünkü arkadaşlarımla birlikte birbirimize yeni alışmaya çalışıyoruz. Ben onları, onlar beni tanımaya çalışıyorlar. Belki pozisyon yaratmakta sıkıntı yaşadığımız maçlar oldu. Benim bulduğumuz pozisyonları değerlendirmede sıkıntım oldu ama sezon sonu geldiğinde, o alışma sürecini tamamladığımızda ve devam ettiğimizde ben çok iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- "Kimin kaç gol attığına bakmadım"





Kendisini kimseyle karşılaştırmadığının altını çizen Afobe, "Ben her zaman en iyisini yapmaya çalışan birisiyim. Kendimi bu oyunun öğrencisi olarak görüyorum. Maçlar bittiğinde belki de kendimi en büyük eleştiren benim. Ben eve gittiğimde bütün videoları izliyorum. Arkadaşlarımın, takımın neler yapabileceğimizi izliyorum. Bir öğrenci olmaya çalışıyorum. Şu an 27 yaşındayım ama 32 yaşına geldiğimde her gün yeni şeyler öğrenebileceğimin farkındayım. Buna uygun olarak öğrenmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Afobe, takımdan sadece Sörloth değil, onunla birlikte 5-6 oyuncun ayrıldığına işaret ederek, "Taraftarlarımızın geçen seneki gibi bir takımı, daha iyi takım görmek istediklerini biliyoruz. Alışma süreci var. Bu alışma sürecini atlatmaya çalışıyoruz. 3 aylık sürede buradayım. 3 ayda buradaki bütün arkadaşlarımız hem kendi hem de takım için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çok önemli tesis var. Çalışanlar, hocalarımız çok iyi. Takım kadromuz çok iyi. Bunu yapabilmek için her türlü imkanımız var." şeklinde konuştu.

Afobe, hakemler konusunda ise "Sorgulanabilecek hakem kararlarını bugüne kadar gördük ben de şahit oldum. Söyleyebileceğim bu konu hakkında tek şey, maçın kaderini hakemlere bırakmadan kendimiz kazanmaya çalışıyoruz ve bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.

Teknik direktör Avcı ile 3 maçta 7 puan aldıklarını kaydeden golcü oyuncu, "Oynanan iyi oyun var. Bunun üzerine koymaya çalışıyoruz. Kayserispor maçında da bu ligde diğer maçların da hiçbirinin kolay olacağını düşünmüyoruz. Maçlarda 1-0'dan sonra 2 ve 3 golü bulup maçın fişini çekmemiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Mayıs ayında değerlendirin"





Afobe, ne zaman tam olarak adapte ve hazır hale geleceğine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ne zaman gerçek, adapte olacak Afobe'yi göreceğinizle alakalı olarak da şunu söyleyebilirim. Savaşçı ruha sahibim. Savaşçı biriyim. Buraya sadece yeni tecrübe edinmeye, Türkiye'de bulunmaya gelmedim. Buraya geliş amacım elinden gelenin iyisini yaparak burada bana destek olan herkese en iyisini izletmek ve en iyisini yapabilmek. Eleştirmek için en doğru zamanın mayıs ayı olduğunu düşünüyorum. Sezon boyu yaptıklarımın bütün değerlendirilmesinin mayıs ayında lig sonunda değerlendirilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Lig sonu geldiğinde zaten iyi bir yerde olacağımızı herkes görecektir."



